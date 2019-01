Alitalia è la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa

editato in: da

Il 2018 sarà ricordato per essere stato l’anno nero dei voli.

Scioperi, cancellazioni e ritardi hanno messo a dura prova 10 milioni di passeggeri lo scorso anno. Anche per le compagnie aeree non è stato uno scherzo.

Tuttavia alcune e comp, con ritardi, in media, minimi. Tra le migliori compagnie aeree a livello di puntualità c’è anche la nostra Alitalia. La compagnia di bandiera si posiziona seconda in Europa nella classifica di FlightStats per puntualità, con l’83,2% dei voli atterrati in orario lo scorso anno. Al primo posto in europa si è posizionata la KLM, con un tasso pari all’85% di puntualità.

Non male neppure il ranking mondiale di Alitalia: nella classifica globale si è posizionata ottava. L’indice di puntualità di Alitalia è stato per tutti i 12 mesi del 2018 sempre più alto rispetto alla media delle compagnie aeree europee e di quelle mondiali. La compagnia più puntuale secondo i dati rilevati da Flighstats però è l’americana Delta Air Lines.

A conferma dell’andamento positivo delle sue operazioni, nel 2018 Alitalia si è classificata al secondo posto in Europa anche per l’affidabilità dei propri voli, con un tasso di regolarità del 99,1%.

Flighstats, nel rilevare le ottime performance operative della compagnia italiana nel 2018, ha attribuito un certificato di eccellenza che attesta la posizione di Alitalia sul podio dei vettori europei più efficienti.