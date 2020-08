Alitalia, gli sconti per volare in Italia e in Europa

editato in: da

Se la voglia di viaggiare è tanta e il bisogno di evadere dalla routine quotidiana è altrettanto forte, Alitalia ha la soluzione giusta per voi. La compagnia aerea italiana, per celebrare la notte di San Lorenzo, ha lanciato alcuni sconti del 25% per volare in Italia e in Europa.

Basterà utilizzare il codice sconto STELLE25 in fase di prenotazione per poter viaggiare dal 31 agosto al 24 ottobre. Ma bisogna affrettarsi, l’offerta è valida solo per gli acquisti effettuati dal 10 all’11 agosto. Inoltre, scegliendo un volo Alitalia entro il 30 settembre, il cambio del biglietto sarà sempre gratuito, su tutti i voli e in tutte le classi di viaggio.

E se si è indecisi dove andare non c’è alcun problema. Come consuetudine noi di SiViaggia vi forniamo i nostri migliori suggerimenti.

Perché non godersi il finire dell’estate e il sorgere dell’autunno in una meravigliosa città come Amsterdam? La straordinaria Capitale olandese è un esempio unico al mondo di architettura e ingegneria, considerato Patrimonio dell’Umanità. Senza dimenticare i suoi meravigliosi musei come quello di Vincent Van Gogh. Insomma, un luogo in cui fare un vero e proprio tuffo tra bellezza, cultura e romanticismo.

Altra meta da non perdere potrebbe essere la splendida Parigi. Una delle città più raffinate del Mondo e in cui perdersi tra tutta l’imponenza della Torre Eiffel e la Parigi più insolita del Canale St-Martin. Di altrettanta rilevanza e bellezza sono i suoi interessanti musei in cui sono custoditi dei veri e propri capolavori artistici tra cui “La Gioconda” di Leonardo da Vinci.

Se invece l’obiettivo del 2020 è quello di girare lo Stivale il più possibile, la meta potrebbe essere Catania. Un viaggio in Sicilia per godersi gli ultimi giorni d’estate ma anche per ammirare tutte le spettacolarità di questa incredibile città, come per esempio, i resti greci e romani ancora ben visibili all’interno del suo centro storico, la sua maestosa Cattedrale di Sant’Agata, di fronte al tradizionale elefante, e i molteplici palazzi in stile barocco che caratterizzano profondamente questa splendida località siciliana. E per i più golosi da non perdere c’è il mercato del pesce, posto da visitare almeno una volta nella vita.