Alitalia, per Natale il regalo per volare in Italia e Europa

editato in: da

Siete pronti a regalarvi un Natale diverso dal solito? Quest’anno potete portare sotto l’albero una sorpresa decisamente grandiosa, grazie alle offerte imperdibili di Alitalia. Una bellissima vacanza alla scoperta delle più belle città d’Europa, o un lungo weekend da trascorrere in famiglia: le opportunità sono tantissime e tutte da cogliere al volo.

La compagnia aerea italiana ha deciso di fare un enorme regalo natalizio ai suoi passeggeri. Per queste feste, ha disposto ben tre codici sconto di cui usufruire nei prossimi giorni, per volare in Italia e in Europa (e non solo!). La prima offerta riguarda i voli nazionali, e rappresenta l’opzione perfetta per tornare a casa dalla propria famiglia giusto in tempo per le vacanze di Natale: prenotando il vostro biglietto dal 20 al 23 dicembre per volare da Roma verso Milano Linate e Bergamo Orio al Serio nel periodo compreso tra il 21 e il 31 dicembre 2019, riceverete uno sconto del 20%.

Se partite da Genova, potrete usufruire di un altro sconto – sempre del 20% – per viaggiare in tutte le principali città italiane, in molte destinazioni europee e addirittura in Nord Africa e in Medio Oriente. I biglietti devono essere acquistati dal 20 al 23 dicembre 2019, e il viaggio può essere effettuato nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 27 aprile 2020 (ad eccezione dei giorni compresi tra il 7 e il 15 aprile 2020). Un’offerta che i liguri – ma anche tutti coloro pronti a raggiungere comodamente l’aeroporto di Genova – non possono assolutamente lasciarsi sfuggire.

Volete invece partire da un altro aeroporto, senza però rinunciare alla promozione Alitalia? Nessuna paura: l’offerta è estesa a tutti gli scali italiani, da dove potrete partire per l’Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente – ovviamente per le mete appartenenti al network della compagnia aerea. Potrete concedervi un weekend passeggiando tra le vie di splendide città quali Amsterdam, Parigi o Copenhagen. Oppure potrete regalarvi una vacanza al caldo dell’affascinante Tel Aviv. Anche in questo caso le condizioni sono le stesse. Per usufruire dello sconto del 20% dovrete prenotare dal 20 al 23 dicembre 2019, per volare tra il 9 gennaio e il 27 aprile 2020.

Non vi resta dunque che scegliere la vostra destinazione e collegarvi al sito ufficiale Alitalia. Qui potrete trovare i codici sconto da utilizzare per acquistare online i biglietti a prezzi imbattibili e, naturalmente, tutte le condizioni alle quali è sottoposta l’offerta.