Alitalia, offerta lampo: voli scontati per viaggiare fino a maggio

La stagione primaverile è il periodo migliore per concedersi un weekend di pausa dalla routine quotidiana e andare alla scoperta di qualche splendida città d’arte. In Italia, abbiamo migliaia di capolavori che fin troppo spesso vengono sottovalutati a favore di bellezze estere. Perché non prendersi qualche giorno per una vacanza a pochi passi da casa?

L’occasione giusta è questa: Alitalia ha infatti lanciato una promozione imperdibile, di quelle da prendere al volo. Prenotando subito potete viaggiare dal 4 febbraio al 31 maggio 2020 in tutta Italia a prezzi scontati del 25%. L’offerta, valida solamente per i voli interni, è però disponibile solo per poche ore: dovrete prenotare entro le 23:59 di oggi, martedì 28 gennaio. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità. Per regalarvi un viaggio da sogno, non dovete far altro che collegarvi al sito ufficiale della compagnia, selezionare la vostra vacanza e utilizzare il codice sconto BERNINI25.

Grazie alla promozione Alitalia avrete la possibilità di concedervi finalmente qualche giorno di riposo all’insegna delle vostre passioni preferite. La vivace Milano, capitale della moda e del food, è sempre pronta ad accogliere turisti desiderosi di fare nuove esperienze: se state pensando ad un weekend da dedicare allo shopping, questa è senza dubbio la scelta giusta. E naturalmente potrete approfittare dell’occasione per ammirare il Duomo o per regalarvi una serata speciale al Teatro alla Scala, per uno dei tanti appuntamenti culturali che caratterizzano questa città.

Se invece appartenete alla folta schiera di lavoratori che si sono trasferiti per motivi professionali, l’offerta della compagnia di bandiera italiana vi concede un’opportunità imperdibile per ritagliarvi qualche giorno in compagnia della vostra famiglia: da Nord a Sud, il nostro Paese vive una fitta rete di collegamenti che vi permetterà di raggiungere pressoché ogni angolo della penisola.

Avete mai visitato Catania? Se per voi la Sicilia è unicamente una meta estiva e vi riporta alla mente soltanto splendide spiagge e acque cristalline, probabilmente avrete la possibilità di ricredervi. La città, affacciata sì sul mare, offre in realtà moltissime altre meraviglie da scoprire, e vi lasceranno tutte a bocca aperta. Non è un caso che, per le sue architetture barocche famose in tutto il mondo, il centro storico di Catania sia stato inserito tra i patrimoni mondiali dell’UNESCO.

E questa primavera, infine, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione per (ri)scoprire Firenze. Che per voi sia una destinazione ancora inesplorata o che vi siate già stati decine di volte, questa splendida perla toscana riserva sempre grandissime sorprese. Per un appuntamento con l’arte e la cultura, non c’è davvero niente di meglio.