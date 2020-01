Alitalia inaugura il 2020 con un’offerta speciale

editato in: da

Si dice che l’Epifania tutte le feste porta via, ma l’offerta Alitalia dura ancora qualche ora, così da permettere anche ai ritardatari di usufruire dei prezzi imbattibili che la compagnia aerea sta proponendo ai suoi passeggeri. Siete pronti a fare le valigie e partire per la vostra prossima vacanza?

La compagnia di bandiera italiana ha deciso di festeggiare la Befana promuovendo i suoi voli interni ed europei, ma anche quelli verso il continente americano, grazie ad un’offerta davvero speciale. Si tratta di due codici sconto, che vi permetteranno di viaggiare nei prossimi mesi sfruttando prezzi decisamente eccezionali. La prima promozione riguarda i voli in Italia e in Europa (incluse anche le rotte in Nord Africa e in Medio Oriente), e garantisce il 20% di sconto per viaggiare dal 14 gennaio al 27 aprile 2020 – ad esclusione del periodo compreso tra il 7 e il 15 aprile 2020.

Se avete invece in mente qualcosa di più grandioso, l’offerta per voi è quella che riguarda l’America. Potrete prenotare online il vostro biglietto per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada con il 15% di sconto, per volare dal 7 gennaio al 7 maggio 2020 – ad esclusione del periodo compreso tra il 3 e il 14 aprile 2020. In questo caso, l’offerta è valida solo per i voli operati direttamente da Alitalia. Se volete approfittarne, dovrete però affrettarvi: entrambe le promozioni scadono alla mezzanotte di quest’oggi, martedì 7 gennaio 2020.

Vi restano dunque poche ore per fare la vostra scelta, abbiamo quindi deciso di darvi qualche spunto per organizzare un viaggio indimenticabile. Per chi ama la cultura e vuole approfittare dell’occasione per un weekend lontano da casa, le grandi capitali europee sono senza alcun dubbio le destinazioni più adatte. Amsterdam, Berlino, Madrid, Copenhagen: queste sono solamente alcune delle mete che potrete finalmente esplorare nei prossimi mesi, usufruendo dei voli low cost promossi in queste ore da Alitalia.

Volete preparare una sorpresa alla vostra dolce metà per San Valentino? Ecco l’occasione perfetta: Casablanca, splendida perla del Marocco, vi aspetta per una romantica fuga dai rigori invernali. Se invece state pensando ad una vacanza al caldo, in attesa che arrivi l’estate, perché non optare per il Messico? La bellissima città di Guadalajara ha davvero molto da offrirvi, a partire da esemplari testimonianze architettoniche del suo passato coloniale. Ora non vi resta che scegliere la vostra meta preferita, preparare le valigie e godervi la vostra vacanza.