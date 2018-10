Al via le crociere a bordo del nuovo Titanic

editato in: da

Se la storia del Titanic vi affascina da sempre, c’è una notizia che farà la vostra felicità: salperà da Dubai nel 2022 il Titanic II, per una crociera straordinaria al sapore del passato.

Per due settimane, una replica della storica nave rimarrà ancorata al porto della celebre città araba. Dopodiché, permetterà di imbarcarsi in direzione Southampton. Dopo la crociera inaugurale, la nave dalla storiche sembianze effettuerà regolari viaggi tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra, regalando la possibilità di partecipare a viaggi intorno al mondo con la garanzia offerta dalla società proprietaria dell’imbarcazione, la Blue Star Line.

A dispetto del suo nome, in realtà, Titanic II sarà una nave modernissima. E, ovviamente, super sicura. Sarà all’insegna della più moderna tecnologia, con dispositivi di sicurezza di ultima generazione e ogni tipo di comfort a bordo. Sebbene la notizia di una replica (perfettamente funzionante) del Titanic fosse stata data per la prima volta nel 2012, l’idea rimase in sospeso per la mancanza di finanziamenti. Oggi che tutto si è risolto, ecco che lo stratosferico progetto – che a lavori ultimati sarà costato un totale di 435 milioni di euro – permetterà a 2400 persone, assistite da uno staff di 900 professionisti, di regalarsi un viaggio intorno al mondo senza eguali.

Sembrerà davvero di fare un tuffo nel passato, salendo a bordo del Titanic II. Gli interni della nave saranno fedeli a quelli originari, seppure integrati con gli ultimi trovati della tecnologia. «La nave seguirà il tragitto originale, da Southampton a New York, ma circumnavigherà anche il globo e conquisterà le persone con un’attenzione impareggiabile,e con i misteri e gli intrighi offerti da ogni porto in cui si fermerà», ha raccontato il Presidente di Blue Star Line Clive Palmer.

Sul sito della compagnia, si legge: “Titanic II ha attirato l’attenzione e affascinato il mondo da quando Palmer ha annunciato che la sua compagnia di navigazione avrebbe riprodotto la famosa nave in onore del centenario del suo varo. E del suo infausto destino”. Dieci anni dopo quell’annuncio, il Titanic II salperà. E il destino, questa volta, sarà glorioso.