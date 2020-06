AirEuropa, prenota ora la tua vacanza oltreoceano a prezzi scontati

editato in: da

Organizzare un viaggio verso mete esotiche richiede pazienza e organizzazione, dunque non c’è tempo da perdere. Perché non iniziare a pensare alla prossima vacanza di fine anno? La nuova promozione di AirEuropa è fatta apposta per tutti coloro che desiderano concedersi una sorpresa davvero speciale.

La compagnia aerea, per ripartire alla grande, ha deciso di proporre ai suoi passeggeri un’offerta straordinaria per scoprire alcune delle mete più affascinanti tra quelle comprese nel suo network. Prenotando il vostro volo a lungo raggio entro il 21 giugno, potrete viaggiare dal 1° giugno al 10 dicembre 2020 usufruendo di uno sconto fino al 40%. La promozione è valida solo fino ad esaurimento posti e include unicamente il bagaglio a mano.

Ma non è tutto: per garantire una maggiore sicurezza ai propri passeggeri, AirEuropa ha stabilito una nuova policy riguardante il cambio volo. Tutti i biglietti acquistati nel mese di giugno sono soggetti al cambio gratuito (da richiedere entro 7 giorni dalla partenza del volo originale), ad esclusione dell’eventuale differenza di prezzo. Dunque, sembra proprio arrivato il momento di approfittare di questa possibilità unica: dove potrete andare? Vi suggeriamo qualche splendida destinazione.

Visitare New York è un’esperienza fantastica, assolutamente da inserire nella to-do list delle cose da fare almeno una volta nella vita. E se non ci siete mai stati – o se non vi stancate mai di tornarci – questa è l’occasione da non lasciarsi sfuggire. Potete infatti raggiungere la metropoli statunitense a partire da appena 399 euro, e regalarvi un viaggio di quelli indimenticabili. Tra le mille cose da vedere, se decidete di fare la vostra vacanza nei mesi autunnali potrete rimanere incantati dagli affascinanti colori di Central Park.

Non amate il freddo e, anche d’inverno, cercate qualche meta esotica dove riscaldarvi ai raggi del sole? Miami è la scelta giusta: negli ultimi mesi dell’anno le temperature diventano finalmente vivibili e le piogge si fanno meno frequenti. Potrete godere del clima perfetto sia per andare in spiaggia che per dedicarvi a qualche fugace passeggiata in città, assaporando la sua atmosfera multiculturale e ammirando le sue tantissime bellezze. E i biglietti per questa splendida vacanza partono da appena 449 euro.

Infine, un’altra tappa spettacolare per le vostre avventure potrebbe essere Buenos Aires, che potrete raggiungere a partire da 479 euro. In Argentina, gli ultimi mesi dell’anno il clima primaverile è il massimo per concedersi qualche escursione – anche se bisogna fare attenzione alle piogge, un pochino più frequenti. La città, oltre ad essere incredibilmente affascinante, si propone anche come perfetto punto di partenza per alcune incredibili esperienze in territorio argentino. Non avrete che l’imbarazzo della scelta.