Air Italy, offerte low cost per Natale e Capodanno

editato in: da

Air Italy ha lanciato un’offerta con biglietti aerei scontati per partire per le prossime vacanze di Natale e di Capodanno.

Tante le offerte per chi vuole restare in Italia, tra cui la Sardegna, bellissima anche fuori stagione, la Sicilia, la Calabria e la Campania, dove trascorrere una vacanza in relax, beneficiando delle ottime tradizioni enogastronomiche, nel clima mite del Sud.

Un volo da Milano Malpensa a Catania o Palermo parte da 46 euro a persona (tasse incluse), per Napoli i prezzi partono da 50 euro, per Lamezia Terme da 60 euro e per Cagliari da 77 euro.

Per chi, invece, preferisce volare lontano, sia che prediligano un viaggio nella indimenticabile atmosfera natalizia della Grande Mela o un soggiorno nella tropicale e suggestiva Miami, sono disponibili offerte per il periodo delle festività natalizie. Per un volo di andata e ritorno a New York si parte da 516 euro a persona (sempre tasse incluse), mentre per Miami i prezzi partono da 702 euro.

Inoltre, per gli amanti del mare e per gli appassionati di immersioni, le Maldive – una delle ultime rotte della comapgnia aerea – sono raggiungibili a partire da 1.080 euro per un biglietto di andata e ritorno da Malpensa, mentre per Sharm el-Sheikh ci sono biglietti aerei a partire da 288 euro.

Infine, Tenerife, con le sue straordinarie bellezze naturali e l’eterna primavera, si raggiunge a partire da 280 euro.