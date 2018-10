Air Italy lancia l’offerta di Halloween per volare negli Stati Uniti

editato in: da

Air Italy ha appena annunciato una promozione speciale per andare a festeggiare Halloween là dove è nato: negli Stati Uniti.

Con questi voli scontati si può essere a New York la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre e bussare alle porte per chiedere “trick or treat” come dei veri americani.

La città offre un fitto calendario di eventi per adulti, bambini e per tutti gli appassionati di questa spettrale festa: dalla famosa Village Halloween Parade che si tiene sulla Sixth Avenue a Manhattan il 31 fino alle case stregate, ai labirinti di mais, ai giri speciali in autobus – The Ride in Masquerade – fino alle rassegne cinematografiche dedicate ai film horror sparse un po’ per tutti i borough della Grande Mela. New York City, ad Halloween, è ‘the place to be’.

Gli ultimi biglietti aerei disponibili per gli Usa hanno prezzi low cost. Si può volare a New York con 679 euro e a Miami con 619 euro.

Anche a Miami si festeggia Halloween, magari indossando un bikini di Dracula anziché un costume carnevalesco come a New York. Del resto, chi sceglie di andare in autunno nella città della Florida (lo Stato meglio conosciuto come ‘Sunny State’, chissà come mai…) lo fa non solo per trascorrervi la notte di morti viventi, ma intere giornate sotto il sole cocente dei Caraibi.

Ma l’offerta di Halloween per la compagnia aerea è solo una scusa per lanciare un promozione su tutti i suoi voli, tra cui quelli nuovi come il volo che da qualche settimana collega Milano Malpensa a Bangkok, dove si vola con 458 euro.

Ma se amate il mistero, potete spingervi oltre e volare all’Avana – dove Air Italy ha un volo diretto da Milano – dove i riti voodoo sono di casa.