Air France, al lavoro per tornare a volare definitivamente in Italia

Sono sempre di più le compagnie aeree che ricominciano a scaldare i motori e che tornano a volare sul territorio italiano. I primi a darne l’annuncio sono stati gli olandesi di KLM, a questi sono seguiti i voli low cost di Ryanair e gli inglesi di British Airways.

Il turismo esce sicuramente ammaccato da questo periodo di emergenza sanitaria, ma la riapertura a breve delle frontiere italiane e i moderni strumenti tecnologici con i quali ci rileveranno la temperatura negli aeroporti, fanno ben sperare che molto presto tutto possa tornare alla normalità.

È proprio su questo principio che anche la compagnia aerea Air France sta lavorando per riprendere a volare definitivamente da e per l’Italia. Fino al 24 maggio, infatti, il vettore ha già programmato tre voli Roma-Parigi. Tuttavia, i collegamenti non saranno ancora operativi del tutto, ma interesseranno, almeno per il momento, soltanto la settimana corrente.

Le rotte programmate saranno operative da oggi, 20 maggio, e venerdì 22, con partenza da Roma-Fiumicino alle ore 15:45 e domenica 24 maggio alle ore 10:00. Ad ogni modo, se durante il mese di giugno si allenteranno le misure di lockdown che sono state adottate nei vari Paesi, la compagnia aerea ha già annunciato che ritornerà alla classica programmazione in maniera abbastanza completa.

Pianificazione dei voli, dunque, che in Italia non coinvolgerà solo la tratta Roma-Parigi, ma che si aprirà a numerosi altri scali su tutto il territorio nazionale. Air France ha anche fatto sapere che sarà venduto un numero ridotto di posti, ma che per i voli verranno usati i consueti Airbus, a differenza di quanto scelto da KLM.

Siamo, dunque, verso una ripresa sempre più normale del traffico aereo, sia sul territorio nazionale, sia su quello straniero. Nuovi decolli che fanno ben sperare che presto, ma sempre mantenendo le dovute distanze di sicurezza e le necessarie precauzioni utili a salvaguardare la nostra salute, viaggiare non sarà più solo un ricordo, ma anche una vera e propria esperienza di vita.