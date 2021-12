L’aereo più magico di sempre è atterrato al Polo Nord

Se questa fosse una favola, siamo certi, sarebbe la più straordinaria avventura da raccontare ai bambini del mondo durante la sera della vigilia di Natale. E invece questa storia è reale, ed è per questo motivo che è ancora più magica. Per scoprirla dobbiamo recarci a Milano perché è dal capoluogo lombardo che gli scorsi giorni è partito un aereo diretto a Rovaniemi per raggiungere i confini del Circolo Polare Artico, lì dove si trova la casa di Babbo Natale.

Ma sul velivolo che ha attraversato il globo non c’erano i passeggeri impazienti di scendere no, su quell’aereo c’erano le emozioni, le speranze e i desideri di tutti i bambini impressi nelle parole scritte sulle lettere di Natale.

Così la compagnia di volo easyJet ha messo in piedi un’iniziativa magica e straordinaria che ha permesso alle letterine dei bambini di arrivare a destinazione in occasione del volo inaugurale della tratta Milano Malpensa – Lapponia.

A partire dal 19 dicembre, e fino al 9 gennaio 2022, la compagnia aerea ha scelto di fare sua una missione, quella di esaudire tutti i sogni di grandi e bambini accompagnandoli direttamente a casa di Babbo Natale nella Lapponia finlandese. Il volo inaugurale, poi, è diventato protagonista di un’iniziativa ancora più magica che ha coinvolto tutti i cittadini del capoluogo lombardo.

In collaborazione con le Librerie Feltrinelli di Milano, infatti, durante tutto il periodo dell’Avvento, la compagnia aerea ha invitato tutti i bambini della città a scrivere sogni e desideri su una lettera e a consegnarla a mano all’interno degli librerie che, per l’occasione, si sono trasformate in speciali uffici postali.

Al termine dell’iniziativa, il 19 dicembre un aereo ha spiccato il volo da Milano Malpensa per recarsi a Rovaniemi. In quel velivolo c’erano tutte le letterine dei bambini raccolte fino a quel momento. La missione, ovviamente, era quello di consegnarle a Babbo Natale in persona.

Così è stato fatto. E i desideri segreti dei più piccoli sono stati messi al sicuro nella magica e suggestiva casa di Babbo Natale. Per raccontare l’iniziativa easyJet, e far sognare tutti i bambini d’Italia, ha scelto di realizzare un video davvero speciale che ripercorre tutte le tappe di questo viaggio incantato nell’anima del Natale, e che potete vedere qui. Con la speranza di prendere anche noi al più presto quel volo da Milano Malpensa per raggiungere Rovaniemi e incontrare così Santa Claus.