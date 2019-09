Aerei: sarà questo il weekend più trafficato dell’anno

editato in: da

Altro che Ferragosto. Per chi deve prendere un aereo il weekend più trafficato dell’anno sarà quello che sta per arrivare, che parte il 6 e termina l’8 settembre. A partire da oggi, è prevista la maggior congestione del 2019 nello spazio aereo europeo.

Ad avvertire i passeggeri e le compagnie aeree sono state le società di controllo Euro Control e Hungaro Control.

Non si escludono ritardi e disagi che, a catena, potrebbero ripercuotersi negli scali continentali.

Alcuni vettori hanno inviato messaggi ed e-mail a tutti coloro che avevano prenotato un viaggio per quelle date a bordo dei loro aerei. Come la WizzAir che, per agevolare il flusso, ha invitato i passeggeri a presentarsi per tempo in aeroporto per le procedure di imbarco.

Il record di traffico negli aeroporti europei potrebbe non essere l’unico del 2019. Secondo la Euro Control, infatti, per tutta l’estate sono stati superati i numeri dello scorso anno, con picchi giornalieri di 37.000 voli e tra giugno, luglio e agosto la media è stata di 35.000 voli al giorno per un totale di 3,2 milioni di voli nel network di Euro Control ovvero+0,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 nei soli tre mesi estivi: “È stata un’estate da record!”, hanno, infatti, commentato in un comunicato rilasciato il 5 settembre.

Il record precedete era stato il 13 luglio 2018 tra le ore 00:00 e le 23:59 UTC, quando secondo i dati di FlightRadar24, è stato registrato il numero impressionate di 205.468 voli: il più alto numero di voli in un solo giorno.