Aerei: finita l’estate, è tempo di offerte per l’inverno

Finite le ferie estive, è già ora di ripartire. O comunque, di prenotare il prossimo viaggio. Sì, perché è dopo il periodo di picco dei prezzi – giugno/agosto – che si trovano le migliori offerte aeree.

Tante le compagnie che hanno in atto promozioni per partire entro le prossime grandi vacanze, quelle natalizie. Ecco le più interessanti da non farsi scappare, specie se avete intenzione di fare un viaggio a lungo raggio. Ma ci sono anche voli low cost per organizzare qualche weekend il prossimo autunno-inverno.

Air France-KLM ha lanciato tantissime offerte dall’Italia da prenotare al più presto. Si vola a Dubai da 339 euro con Air France. Gli Stati Uniti sono super convenienti con i voli per New York a 327 euro, Los Angeles a 398 euro, Boston a 413 euro e Chicago a 418 euro. Le offerte per gli Usa sono disponibili fino al 25 settembre 2019.

Ci sono poi voli scontati per il Centro e Sudamerica, con biglietti Air France per Rio de Janeiro da 459 euro e per Lima, in Perù, a partire da 599 euro, mentre con KLM si vola ad Aruba da 479 euro e a Quito, in Ecuador, da 579 euro. Molto convenienti sono i voli verso l’Asia: Shanghai da 459 euro e Tokyo da 449 euro con KLM mentre si va in Cina con Air France, a Pechino, da 479 euro.

Voli in offerta anche per i Paesi africani: Johannesburg da 409 euro oppure Cape Town da 426 euro con Air France, mentre con KLM si va a Mombasa, in Kenya, a partire da 429 euro. Le offerte di Air France-KLM 8tra quelle per gli Stati Uniti) sono disponibili fino al 23 settembre pe volare tra il 5 settembre e il 18 dicembre 2019 e dal Primo gennaio al 21 giugno 2020.

La Cathay Pacific ha delle offerte sui voli che partono da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino verso Asia, Sud-Est asiatico e Pacifico che partono il 3 e fino al 16 settembre 2019, per viaggiare fino al 31 marzo 2020. La promozione si chiama “Imbarco Immediato” e prevede voli per tutte le festinazioni raggiunte dalla compagnia di Hong Kong. Dalle numerose città della Cina a Bali e Giacarta, in Indonesia, alle australiane Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney fino ad Auckland, in Nuova Zelanda.

L’offerta low cost di Emirates scade il 9 settembre ed è valida per i voli effettuati fino al 17 dicembre 2019. Si vola a New York a partire da 347 euro, a Dubai da 429 euro, a Bangkok a partire da 476 euro e alle Maldive a partire da 499 euro, alle Seychelles a partire da 548 euro, a Singapore a partire da 549 euro, a Hong Kong da 579 euro e a Mauritius a partire da 631 euro. Tra l’altro, i soci del programma Emirates Skywards che prenotano un volo durante il periodo di promozione possono raddoppiare le miglia.

L’offerta di Etihad scade il 9 settembre. Ci sono voli da Roma ad Abu Dhabi da 450 euro e da Milano a per Bangkok da 462 euro, Hong Kong da Malpensa da 564 euro e per Mahé alle Seychelles a partire da 549 euro partendo da Roma o Malé, alle Maldive, partendo da Milano a 593 euro.

Senza andare troppo lontano, convengono anche i voli per l’Europa. Air France ha un’offerta per Parigi da 89 euro, mentre KLM vola ad Amsterdam con 99 euro. Le offerte sono disponibili fino all’11 settembre per partenze dal 13 settembre 2019 al 31 marzo 2020.

Ci sono poi le offerte di Ryanair per volare a novembre a partire da 14,99 euro o da 17,99 a tratta verso tantissime mete raggiunte dalla compagnia low cost. Ci sono anche le offerte sulle nuove rotte annunciate dal vettore irlandese verso la Georgia: Tbilisi e Kutaisi a partire da 26 euro, centesimo più centesimo meno