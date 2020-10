Aegean, vola ad Atene (fino a marzo) per soli 39 euro

editato in: da

È notizia di pochi giorni fa che per viaggiare in Grecia non è più necessario un tampone al rientro, poiché l’emergenza virus in terra ellenica sembra essersi attenuata. E proprio per questo Aegean, compagnia aerea greca, ha deciso di lanciare un’offerta davvero allettante: si può volare ad Atene, e fino al mese di marzo, a partire da soli 39 euro.

Ma vediamo bene nel dettaglio la promozione lanciata dal vettore: l’offerta è valida per i voli diretti e voli coincidenza per Milano da e per la Grecia e nella categoria “Economy”. Inoltre, è possibile acquistare un biglietto usufruendo di questo sconto entro il 19/10/2020 e per volare da 17/11/2020 al 10/03/2021. In caso di cambio si applicano addebiti diversi a seconda della categoria tariffaria. Infine, in caso di annullamento del biglietto le condizioni applicabili al rimborso variano sempre a seconda della categoria.

Un’offerta davvero allettante poiché Atene è la vera e propria culla della civiltà. Del resto molte cose sono cominciate proprio qui: filosofia, arte, storia, politica e democrazia. Imperdibile è certamente l’Acropoli, il sito più emblematico della città e anche Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Un luogo davvero suggestivo poiché situato su una collina immersa nella Capitale, ma anche uno dei siti archeologici più visitati di tutta la Grecia. Qui, inoltre, avrete modo di ammirare il Partenone, il monumento più famoso dell’Acropoli.

Un altro luogo di interesse è certamente Piazza Syntagma, la piazza centrale di Atene e il principale luogo di ritrovo. Inoltre, qua sarà possibile assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia Presidenziale.

Straordinario anche il quartiere di Plaka, il più antico quartiere di Atene soprannominato anche “Quartiere degli Dei”, poiché si trova ai piedi dell’Acropoli. Un fascino assolutamente pittoresco, grazie ai suoi stretti vicoli e le sue eleganti case.

Infine, ma non per importanza, Atene può essere anche un’ottima base per esplorare luoghi da fiaba che si trovano nei suoi dintorni, come il sito archeologico di Delfi edificato sul monte Parnaso e dal quale si può avere una splendida vista sulla valle e sul mare.

Insomma, le attività e le attrazioni da visitare ad Atene sono davvero tante, non resta che prenotare un biglietto con l’offerta Aegean e volare a in Grecia per scoprirne l’affascinante Capitale.