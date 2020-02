Aegean Airlines: biglietti in offerta per volare in Grecia

editato in: da

La Grecia è la vostra meta dei sogni? Desiderate scoprire, o riscoprire, la sua bellezza unica al mondo, le sue spiagge di sabbia fine lambite dal mare cristallino, i siti archeologici e i suggestivi monumenti che testimoniano ancora oggi un prestigioso passato?

Allora approfittate dei biglietti in offerta che la più grande compagnia aerea greca Aegean Airlines mette a disposizione per organizzare in anticipo la vostra vacanza e volare a prezzi scontati.

Un biglietto da Roma a Salonicco vi costa 74,04 euro. Potrete così raggiungere la seconda città della Grecia dopo la capitale Atene e scoprire il suo fascino vivace e giovane tra shopping, eleganti piazze, il piacevole lungomare e gli importanti eventi culturali che la caratterizzano come, ad esempio, il Festival Internazionale del Cinema.

Non mancano, per gli amanti della storia, imponenti chiese, mura bizantine, musei dell’età classica e di arte contemporanea, e antiche rovine.

Da Milano vi sarà possibile raggiungere la suggestiva Atene con 51,16 euro. Divertente e vivace, è una moderna metropoli che ha conservato tutta la bellezza del suo passato a partire dall’Acropoli, la città sacra, che custodisce i 4 capolavori per eccellenza dell’arte greca, ovvero il Partenone, l’Eretteo, i Propilei e il tempio di Atena Nike.

Lasciatevi sorprendere dai fasti dell’età classica e godetevi la modernità nei locali del quartiere Thisio, fate shopping nel quartiere alla moda Kolonaki e assaporate la cucina tipica nelle taverne tradizionali.

Infine, con 61,94 euro potete prenotare un volo Aegean da Bari per Herakleio, capitale dell’isola di Creta. Conosciuta anche come Candia, è uno dei luoghi di maggiore importanza culturale di tutta la Grecia, una città fulcro di storia, culla di civiltà.

Grande città di mare, si sviluppa intorno al suo porto e nel suo cuore convivono storia e modernità. Qui si trovano i migliori musei dell’isola: valgono una visita il Museo Archeologico, secondo soltanto a quello dell’Acropoli di Atene, e il Museo Storico che propone numerose mostre temporanee di pittori e scrittori della cultura cretese.

Da non perdere la fortezza e l’arsenale sul lungomare, di origine veneziana, e la fontana Morosini del 1628. Gli amanti delle spiagge e della vita notturna troveranno qui la loro meta ideale: una spiaggia sabbiosa lunga 5km e centinaia di bar, locali, discoteche e piazzette dove socializzare.