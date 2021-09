A bordo della prima nave da crociera smart al mondo

editato in: da

Non è una nave come le altre quella che naviga (e navigherà per tutto l’inverno 2021-2022) tra Mar Rosso e Arabia Saudita. La MSC Bellissima è la prima smartship al mondo, una nave intelligente e dotata di tecnologie innovative.

Gemella della MSC Meraviglia, può ospitare a bordo fino 5.714 passeggeri. Per motivi di sicurezza, però, la capienza è stata dimezzata. Chi viaggia a bordo di questa nave può quindi trascorrere una vacanza in totale serenità visitando alcuni dei luoghi più esotici del Medioriente.

La nave ha iniziato a navigare lo scorso luglio da Gedda, in Arabia Saudita, e continuerà a essere impiegata nella regione anche il prossimo inverno arricchendo ulteriormente l’esperienza di crociera.

Il nuovo itinerario offrirà l’opportunità unica di scoprire l’Arabia Saudita, l’Egitto e la Giordania in nave, visitando mete ricche di cultura e sostando al largo di spiagge incontaminate. Gli ospiti della nave potranno immergersi nell’incredibile storia e tradizione di questa suggestiva regione e vivere un’indimenticabile esperienza in crociera.

Dal 30 ottobre 2021, la MSC Bellissima offrirà crociere di sette notti da Gedda, facendo scalo nei porti di Ras Al Abyad, conosciuta come “The White Coast” per le sue splendide spiagge bianche incontaminate, Aqaba, sul Mar Rosso, da cui si può raggiungere Petra in Giordania, Safaga per vedere Luxor in Egitto e poi Al Wajh, incorniciata da un mare color turchese e da 100 km di spiagge immacolate, e Yanbu, “la capitale delle immersioni dell’Arabia Saudita”.

Oltre alle indimenticabili escursioni “protette” in alcuni dei siti archeologici più belli e famosi del mondo, la nave offre ai passeggeri tantissime esperienze a bordo. Sono 12 i ristoranti e più di 20 lounge che gli ospiti potranno scegliere. Il London Theatre e il Carousel Lounge offrono produzioni teatrali originali e intrattenimento dal vivo e attività anche per i bambini con un intero ponte dedicato alle famiglie.