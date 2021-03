Pantone 2021: le 5 destinazioni dove ritrovare i colori dell’anno

editato in: da

Secondo il Pantone Color Institute, i colori del 2021 sono due, e sono rispettivamente l’Illuminating Yellow e l’Ultimate Grey. Non sono stati scelti a caso, ovviamente, ma come ha specificato l’Istituto stesso rappresentano i sentimenti e le emozioni più profonde dell’animo umano: i pensieri e l’incertezza da una parte, e la fiducia e l’ottimismo dall’altra.

E sono questi i colori che caratterizzano alcune delle attrazioni turistiche più spettacolari del mondo, le stesse che ci incantano e che alla sola vista ci danno la speranza che in tanti abbiamo perso. Due colori indipendenti che insieme si trasformano nel simbolo della forza e della positività.

Che ne dite, allora, di fare un viaggio intorno al globo tra le destinazioni che, attraverso costruzioni e attrazioni, conservano proprio l’anima più autentica del grigio intenso e del giallo brillante?

Rotterdam, le case cubiche

Le case cubiche di Rotterdam non hanno bisogno di presentazioni. Sin dalla loro costruzione nel 1977, a opera dell’architetto olandese Piet Blom, hanno destato fascino e curiosità proprio per quella particolare forma di cubo inclinata a 45 gradi. Gli edifici di questo complesso sono state dipinti con un colore giallo brillante, mentre le rifiniture sono state realizzate con il grigio intenso.

La stazione di Komsomolskaya

La stazione di Komsomolskaya, nonché fermata della linea 5 della metropolitana di Mosca, è universalmente riconosciuta come una delle stazioni più sfarzose della città. Il soffitto, in stile barocco, è stato dipinto di giallo con mosaici e altre decorazioni floreali, mentre le 68 colonne grigie sostengono la struttura creando uno scenario di incredibile bellezza.

Lisbona e i suoi tram

C’è un po’ di Illuminating Yellow e Ultimate Grey a Lisbona. I colori Pantone 2021 si palesano attraverso uno dei simboli della città, il celebre tram n°28 che attraversa le strade e i quartieri della capitale del Portogallo.

Palazzo Reale di Fès

Si tratta uno dei palazzi più antichi, grandi e sfarzosi del Marocco. Il Palazzo Reale di Fès, con le sue sette porte in oro zecchino e gli intarsi e i decori lussureggianti, si estende su un’area di 80 ettari. Ma guardate i suoi colori: non vi ricordano forse quelli scelti dall’Istituto Pantone?

Il Palazzo dell’acqua

Situato nel bel mezzo del lago Man Sagar, il Jal Mahal conosciuto anche con il nome di water palace, è un edificio di incredibile bellezza. Quattro dei suoi cinque piani sono sommersi dall’acqua, ma quello visibile è in grado di restituirci una delle più suggestive visioni del mondo moderno. Ovviamente le sue nuance, rispettivamente gialle e grigie, non sono passate inosservate e hanno reso il Palazzo dell’acqua la destinazione ideale per ammirare i colori Pantone dell’anno.