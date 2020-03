Aprirà nel 2030 un resort futuristico sulle rive del Mar Rosso

editato in: da

L’Arabia Saudita ha messo in campo un progetto straordinario e futuristico per trasformare una zona di costa che si affaccia sul Mar Rosso nella “Riviera del Medio Oriente”: il resort di lusso si chiamerà Amaala e sorgerà un po’ più a nord rispetto al The Red Sea Project (con 50 hotel di alta gamma) già in via di completamento.

Amaala è un progetto davvero ambizioso che prevede la realizzazione di 30 hotel, più di 800 tra case private e ville e oltre 2500 camere in totale. Il resort super lusso sarà suddiviso su tre aree per tre differenti tipologie di esperienze: Coastal Development, Triple Bay e The Island.

Coastal Development sarà il cuore dell’arte contemporanea in Medio Oriente grazie a una serie di eventi culturali e artistici internazionali, Triple Bay regalerà un’esperienza di benessere totalmente olistica, trattamenti all’avanguardia, strutture mediche diagnostiche d’élite, impianti sportivi (dove praticare sport come polo, equitazione, corse di cammelli, falconeria, golf, tennis) e intrattenimento, mentre The Island si presenterà come la dimora esclusiva e rilassante per una comunità artistica con lo splendido sfondo di un giardino botanico arabo impreziosito da sculture e opere d’arte.

Qui saranno allestiti spettacoli, mostre e botteghe artigiane in una cornice mozzafiato con eleganti ville private e porti turistici extra lusso.

Un autentico gioiello immerso tra le montagne rocciose e il mare cristallino, un resort che diventerà il cuore delle arti nel Medio Oriente, ritrovo di artisti e distretto culturale arricchito da un museo di arti contemporanee.

Grazie a un calendario annuale di mostre d’arte, biennali, atelier, boutique e ristoranti esclusivi, Amaala regalerà un’atmosfera raffinata e rilassata, dove dimenticare la frenesia della vita di tutti i giorni. Grande attenzione anche al benessere e agli sport d’élite con possibilità di immersioni nella barriera corallina e l’esplorazione dei suggestivi fondali del Mar Rosso.

Pietra miliare dell’incredibile struttura sarà la sostenibilità ambientale con l’obiettivo “impatto zero” sulle emissioni di carbonio. Energia solare, gestione e riciclaggio dei rifiuti, prodotti biologici coltivati in loco, conservazione dell’ecosistema marino e costiero: la bellezza del resort va di pari passo con la tutela dello splendido ambiente che lo circonderà.

Paesaggio incontaminato, cultura, benessere, sport, fitness, arte: non mancherà davvero nulla ad Amaala per vacanze da vero sogno sulle rive del Mar Rosso.