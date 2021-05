110 sirenette invadono la Cina e stabiliscono un record mondiale

editato in: da

Sono apparse all’improvviso, muovendosi sinuose e leggiadre, davanti agli occhi attoniti ed entusiasti delle decide di persone che erano lì, proprio davanti a quel vetro per ammirare lo spettacolo. Così, le 110 sirenette che hanno nuotato nel grande acquario del resort cinese Atlantis Sanya, sull’isola di Hainan, insieme a tanti altri pesci, hanno conquistato un record incredibile.

Tutto il mondo oggi parla di loro, di quelle sirene che, con il loro show, sono entrate ufficialmente nel Guinness World Record. Per capire meglio cosa è successo, dobbiamo tornare ad aprile 2021, quando 110 subacquee sono entrate nell’acquario del resort e, dotate di una coda da sirena, hanno messo in scena uno spettacolo bellissimo.

È stato proprio quello show che le sirenette hanno volteggiato con code coloratissime sulle note musicale, eseguendo coreografie incredibili all’interno dell’acquario. Ma non erano sole, insieme a loro, infatti 86 mila creature marine – di 300 specie animali – si sono uniti alla danza. Il risultato è stato uno dei spettacoli più belli di sempre.

Le sirenette che oggi si sono aggiudicate il Guinness World Record per il più grande spettacolo di sirene subacquee, sono delle professioniste dall’apnea con una particolare passione nei confronti della creatura leggendaria acquatica con corpo da donna e coda da pesce.

Trasformarsi in una sirenetta, oggi, è una vera e propria tendenza. Non solo in Cina, ma in tutto il mondo, come dimostra il fatto che i corsi per somigliare ad Ariel stanno proliferando ovunque.

Sono nate moltissime scuole che propongono corsi di immersione specifici, proprio con la coda. La tendenza sta prendendo piede anche in Italia come confermano le scuole di mermaiding presenti sul territorio nazionale. La prima – La casa delle Sirene – è nata a Golfo Aranci, seguita poi da scuole e accademie.

Non mancano, ovviamente, le occasioni per ammirare le splendide sirene in atto, proprio attraverso degli spettacoli. Certo è che nessuno è mai stato così grandioso come quello dell’Atlantis Sanya che ha permesso alle moderne Ariel di portarsi a casa il primato per il più grande spettacolo di sirene subacquee.