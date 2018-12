Meteo: venerdì piovoso soprattutto nelle regioni centrali

editato in: da

Anche la giornata odierna sarà piovosa in molte zone del Paese, con nuove nevicate fino a quote molto basse, soprattutto in alcune zone del Nord.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte del Paese, con piogge che renderanno necessario l’ombrello soprattutto in Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna; le piogge potrebbero essere localmente anche intense, specie nel versante tirrenico, e accompagnate da nevicate fino a bassa quota, soprattutto in Emilia, dove qualche fiocco di neve potrebbe spingersi fino in pianura.

Le temperature, benché in leggero rialzo in molte zone del Centrosud, rimarranno quasi dappertutto piuttosto basse.

Il tempo manterrà caratteristiche invernali anche nel fine settimana e nuove nevicate sono possibili soprattutto nella seconda parte di domenica, quando è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione che potrebbe portare neve fino a quote di pianura sulle regioni del Nordovest.