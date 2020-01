Meteo: nel weekend arriva la neve

editato in: da

Una perturbazione sta per raggiungere l’Italia. A partire da venerdì e per tutto il weekend, saranno colpite dapprima le regioni di Nord-Ovest, ma poi il maltempo si estenderà a molte altre regioni, riportando pioggia e persino nevicate in montagna.

Fiocchi un po’ più persistenti impegneranno soprattutto le Alpi Marittime.

Nel corso del fine settimana il maltempo toccherà anche la Sardegna e l’alto Tirreno per poi espandersi a tutto Centro-Nord. I fenomeni, annuncia 3B Meteo, risulteranno tutto sommato di debole intensità, salvo per alcuni locali rovesci.,

Sarà anche l’occasione per qualche nevicata sull’Appennino, a partire dai 1400-1600 metri, anche questa di debole intensità. A quote inferiori nevicherà solo sul versante tosco-emiliano occidentale dove i fiocchi potranno spingersi fin giù a 600 metri di quota.

Domenica qualche piovasco raggiungerà anche il Sud Italia, mentre al Centro-Nord, nonostante l’allontanamento della perturbazione, il tempo rimarrà ancora piuttosto variabile per l’afflusso di correnti umide occidentali, responsabili di alcuni piovaschi tra la Liguria e la Toscana.

Potrebbe scendere qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali al confine con la Francia e in Liguria, sopra i mille metri.