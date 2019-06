Meteo: dove andare e cosa fare il weekend del 15-16 giugno

editato in: da

Il bel tempo ha finalmente coinvolto l’Italia, per la gioia di turisti e locali. Anche se con un po’ di ritardo, è giunto il momento tanto atteso di recarsi al mare, tra spiaggia, sole, bagni rinfrescanti e gite alla scoperta degli splendidi territori nostrani.

Il Colonnello Mario Giuliacci, di Meteogiuliacci.it, ha analizzato le generali condizioni meteo in Italia, suggerendo tre mete dove potersi recare, in base a quello che sarà il clima generale nel fine settimana tra il 15 e il 16 giugno.

La prima meta suggerita è Olbia, caratterizzata generalmente da bel tempo, con temperature massime venerdì 14 giugno intorno ai 29 gradi. Un valore destinato ad aumentare nel corso delle giornate, raggiungendo i 30° sabato e i 32° domenica. Chiunque dovesse scegliere questa località per trascorrere il proprio weekend, dovrà sapere però che i venti di brezza attenueranno fortunatamente la sensazione percepita.

La Liguria rappresenta la soluzione ideale per chi abbia voglia di godere del bel tempo che domina in Italia, senza però ritrovarsi a boccheggiare in spiaggia. Tante le località da visitare in questa splendida regione, che sarà caratterizzata da qualche nube sparsa tra venerdì e sabato. Nulla di preoccupante e di certo non portatrice di piogge. Ci si potrà divertire, cullati dal calore del sole, senza però dover sopportare temperature eccessive. La media sarà di 27° venerdì, 23° sabato e 24° domenica.

Chi invece ama profondamente il caldo potrà recarsi a Otranto. Al di là di qualche sporadica nube nella giornata di sabato, il tempo sarà generalmente splendido, con temperature particolarmente alte. Nella giornata di venerdì infatti le massime saranno di 34°, con sabato che raggiungerà quota 35°, mentre domenica vedrà un leggero calo verso i 33°.