Le idee per il weekend del 15-17 giugno

Se siete alla ricerca di un’idea per il, in base alle previsioni del tempo fatte dal colonnello Mario Giuliacci ecco i suoi migliori consigli su alcune mete dove ilsarà più clemente e dove dovrebbe splendere il sole.

Come prima meta Giuliacci consiglia Rimini e la Riviera romagnola. Qui ci sarà bel tempo, temperature gradevoli e forse si potranno fare anche i primi bagni. E poi, se proprio dovesse rannuvolarsi, non ci si annoia di certo da queste parti, tra locali, trattorie, negozi per lo shopping e qualche gita in collina.

Un’altra destinazione consigliata per il weekend è tra le colline del Senese. Anche qui le temperature saranno miti e si potrà stare tranquillamente all’aria aperta godendosi il paesaggio che ci invidiano in tutto il mondo. Tra Siena, San Gimignano, Castellina in Chianti e la fortezza di Monteriggioni i posti da visitare sono davvero tanti in questa zona.

Infine, la Sardegna, dove secondo l’esperto non ci sarà vento, si vedranno poche nuvole coprire il sole e si potrà stare in spiaggia godendosi la prima brezza marina. Se puntate a Sud, non perdetevi i luoghi segreti svelati dai sardi, spiagge da sogno e angolini davvero insoliti.