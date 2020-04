Meteo: come sarà l’estate 2020

editato in: da

Il fatto di dover restare chiusi in casa non fa altro che farci desiderare le vacanze. Riusciremo ad andarci quest’anno? La speranza è che si possa tutti andare al mare, in montagna, in collina e ovunque lo si voglia.

Chi già vive in una meta delle vacanze non avrà problemi, ma per chi, magari, sarà costretto a restare in città quest’anno non sarà semplice.

Per tanti versi, ma soprattutto per il caldo che farà. Sì, perché l’estate 2020, se i modelli matematici dei meteorologi saranno confermati, sarà anche più calda di quella scorsa.

Secondo il colonnello Mario GIuliacci, “le estati degli ultimi cinque anni sono state già molto calde. Le temperature medie estive degli ultimi trent’anni sono state intorno a valori pari a 25°C. Ogni volta che la temperatura media è stata così elevata, l’estate è stata molto calda, come quelle del 2018 e del 2019, anche se non eccezionalmente calde. I modelli fisico-matematici e, in particolare, quello europeo prevedono che la prossima estate 2020 avrà valori medi intorno ai 26°C, quindi di un grado più alti della media”.

Qualcuno l’ha già definita “un’estate da incubo” o “un’estate rOvent”, altri la “più calda di sempre”. Ma sarà peggiore delle precedenti? Altrimenti, quali sono state le estati peggiori?

Il colonnello Giuliacci ricorda che, dal 1970 a oggi, le temperature si sono alzate di 3 gradi all’anno. Ma le più calde si sono concentrate negli ultimi anni. In base ai dati raccolti dalle stazioni meteorologiche sparse sul nostro territorio, risulta che la stagione estiva del caldo record è stata quella del 2003.

Quella fu un’estate eccezionalmente rovente, tanto da passare alla storia come l’estate più calda degli ultimi secoli. Ciò conferma che il cambiamento climatico ci sta condannando a una calura estiva sempre più intensa e soffocante.