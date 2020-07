Meteo: colonnina di mercurio giù di 10°C

editato in: da

Sta per arrivare il freddo. Le temperature crolleranno anche di dieci gradi nelle prossime ore. L’impulso di aria fredda proviene dal Mare del Nord e, dopo aver scavalcato l’arco alpino, porterà un aserie di temporali sull’Italia. Anche se il maltempo avrà un effetto rapido e sarà seguito da una nuova ripresa dell’alta pressione.

I forti temporali colpiranno le aree pianeggianti del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto.

Un evidente calo delle temperature si avvertirà su molte città del Nord e lungo la fascia adriaic. La colonnina di mercurio potrà scendere anche di 8/10°C in città come Milano, Bologna, Ferrara, dove si passerà da una da massime di 34/35°C a valori intorno ai 25-26°C.

Stessa situazione per le aree orientali del Centro Italia, con Ancona che passerà da 30°C a 25°C, Ascoli Piceno da 32°C a 26°C. Ma anche per le città più interne, come per esempio Firenze, dove i termometri scivoleranno dai 36°C ai 27/28°C.

Da metà settimana, però, e fino al prossimo weekend, l’anticiclone africano, tornerà più forte di prima, con le temperature di nuovo in deciso rialzo. Anche se, per domenica, un nuovo afflusso di venti freschi nord-orientali potrebbe di nuovo interessare il Nord e alcuni settori del medio Adriatico, con il ritorno di temporali sparsi e un nuovo calo termico.

Insomma, sembra che l’estate quest’anno stenti a decollare definitivamente. Solitamente a aluglio e agosto le temeprature massime sono di circa 31°C di media e quelle minime di 20°C.