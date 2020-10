Meteo: un ciclone si abbatte sull’Italia. Le previsioni

editato in: da

Un vortice ciclonico alimenta il maltempo su gran parte dell’Italia. Alimentato dall’aria fredda in arrivo dal Nord Europa, il maltempo si concentra sulle regioni centro-settentrionali portando un’intensa perturbazione fin giù in Campania e in Sicilia.

Ne consegue che anche le temperature risultano piuttosto basse al Nord, con l’arrivo della neve che imbianca l’arco alpino e parte dell’Appennino. Cime imbiancate sopra i 1400 metri sulle Alpi occidentali, ma è sui rilievi orientali che si assiste ai fenomeni nevosi più intensi, in particolare su quelli friulani, sulle Prealpi venete e sul Trentino.

Anche le previsioni del weekend non sono delle migliori. Con l’allontanamento del vortice ciclonico dall’Italia verso i Balcani, l’ultima perturbazione dovrebbe uscire di scena già da venerdì, dopo aver dato luogo ancora a qualche pioggia prevalentemente sulle regioni centrali.

Sarà seguita da un residuo afflusso di correnti Nord-occidentali che, nel corso del fine settimana, porteranno una certa instabilità sulle regioni del basso Tirreno. Nel frattempo, l’anticiclone tornerà gradualmente a rinforzare dall’Europa Sud-occidentale, favorendo un clima più stabile, anche se sarà ancora presente qualche annuvolamento irregolare più o meno consistente.

Dalla prossima settimana il tempo dovrebbe migliorare, grazie alla rimonta di un campo di alta pressione che favorirà condizioni di tempo via via più stabile. Più sole equivale a dire che anche la colonnina di mercurio salirà di alcuni gradi.

Condizioni di stabilità sembrerebbero protrarsi sulle regioni centro-meridionali, almeno fino a metà della settimana prossima, con prevalenza di tempo soleggiato. Al Nord, invece, qualcosa potrebbe iniziare a cambiare, ma è troppo presto per fare previsioni certe.