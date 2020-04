Meteo: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

editato in: da

L’alta pressione continua a caratterizzare le nostre giornate di Primavera. Il tempo si mantiene stabile e soleggiato anche sulle nostre regioni. Le temperature rimangono quelle tipiche primaverili, grazie all’afflusso di tiepide correnti subtropicali.

Anche nei prossimi giorni il tempo si manterrà stabile, con un ulteriore rialzo delle temperature fino al weekend di Pasqua, quando su alcune zone si potranno toccare, se non addirittura superare, i 25°C.

La giornata più bella della settimana sarà sabato, specie sulle regioni settentrionali, dove si registreranno temperature massime di 24-26°C al Nord, mentre saranno un po’ inferiori altrove, con 22-24°C al Centro-Sud e 20-22°C sulle isole maggiori.

Il giorno di Pasqua l’alta pressione manterrà le condizioni del tempo stabili con clima mite, anche se da Ovest giungeranno le prime infiltrazioni umide che si paleseranno sotto forma di nubi al Nord e sulla Sardegna. Poche le variazioni delle temperature, con locali lievi diminuzioni dei massimi laddove la nuvolosità ostacolerà l’azione del sole, ovvero sul Nord-Ovest e in Sardegna.

Il lunedì di Pasquetta le infiltrazioni da occidente si faranno più insistenti e la nuvolosità andrà a intensificarsi un po’ su tutta la Penisola, specie al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni del medio-alto Tirreno, tanto che in serata saranno possibili le prime deboli piogge sul Piemonte e il ponente ligure. Anche le temperature massime saranno in lieve diminuzione al Nord e sull’alto Tirreno.

La settimana prossima assisteremo alla predominanza dell’alta pressione, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. È possibile il transito di qualche nuvola che potrebbe portare un po’ di pioggia al Centro-Sud, ma la colonnina di mercurio resterà ancora sopra la media, con un clima piuttosto caldo e con picchi di oltre 25-26°C.