Meteo: arriva un nuova perturbazione. Colpirà anche il Sud

Una nuova perturbazione atlantica sta per raggiungere l’Italia. Dapprima saranno colpite le Regioni Nord-occidentali, ma entro le prossime 24 ore il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud.

La vasta circolazione di bassa pressione, che da giorni è presente sull’Europa settentrionale,rimarrà per tutta la settimana e riuscirà ancora a influenzare il tempo sulla nostra Penisola.

Se i primi giorni della settimana la pioggia, che continuerà a scendere, si concentrerà sulle Alpi e sulla Pianura Padana, con Toscana e Liguria lambite in parte, in seguito dovremo attenderci qualche rovescio sulla Sicilia, la Calabria e sul Salento. Non sarà terribile, però, anche se il Sole sarà solo un ricordo.

Sarà grigio e uggioso con schiarite in alternanza per tutta la settimana, weekend compreso. Una corrente anticiclonica accompagnerà anche un rialzo delle temperature, ma non durerà a lungo.

Entro venerdì, infatti, si ripresenterà una nuova perturbazione che porterà forte maltempo, in particolare al Nord, dove la colonnina di mercurio tornerà a scendere.

Non siamo nuovi ai forti temporali. Negli ultimi anni abbiamo assistito sempre più frequentemente a questi fenomeni violenti, molto più che in passato. Ciò è dovuto, spiega il nostro esperto, il Colonnello Mario Giuliacci, a un cambioi della circolazione atmosferica, negli ultimi vent’anni l’anticiclone africano si è spostato di circa 500 chilometri verso Nord e quindi verso l’Italia, dando luogo a ondate di caldo più intense rispetto al passato e quindi ad aria umida che ristagna.

“Questo fa sì”, spiega Giuliacci, “che quando arrivano le fresche correnti atlantiche che spazzano via l’anticiclone nordafricano dai forti contrasti termici e tra l’aria calda preesistente e i venti freschi atlantici nascono temporali più violenti che nel passato”.