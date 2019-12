Meteo: tutte le feste di Natale con il sole

editato in: da

Quest’anno dimenticate il bianco Natale. Vigilia, Natale e Santo Stefano all’insegna del bel tempo.

L’alta pressione caratterizzerà le festività natalizie, con tempo in gran parte stabile, anche se potrebbe essere insidiata da infiltrazioni fresche provenienti da Est.

Il giorno della Vigilia potrebbero concentrarsi un po’ di nuvole sole sulle zone alpine ove sono attese alche delle nevicate a partire dai 1000-1400 metri. Schiarite prevalenti sul resto d’Italia salvo qualche addensamento sulla Toscana e sul basso Tirreno con piovaschi sulla Calabria.

Il giorno di Natale l’alta pressione sarà ancora più potente e il tempo sarà in gran parte stabile, salvo per qualche addensamento sulle Alpi orientali e qualche debole nevicata sull’Alto Adige sopra i mille metri. Tempo non bellissimo solo al Sud, sulla Sicilia e la Calabria con deboli piovaschi.

Anche il giorno di Santo Stefano, l’alta pressione favorirà ancora tempo in gran parte stabile, a eccezione di un po’ di variabilità sul basso Adriatico, dove non è escluso qualche piovasco. Verso la fine della settimana, però, le temperature iniziano a diminuire su tutta l’Italia, a causa dell’afflusso di correnti più fresche provenienti da Nord-Est.

È troppo presto per fare previsioni fino a Capodanno e alla notte di San Silvestro, tuttavia sono previste poche variazioni fino alla fine dell’anno. Il motivo, secondo 3B Meteo, è dovuto alla permanenza di un robusto anticiclone esteso dall’Europa Sud occidentale che manterrà le temperature superiori alla media soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Dovrebbe essere più fresco, invece, al Sud e sulle regioni adriatiche, a causa di infiltrazioni di correnti settentrionali. Una possibile svolta potrebbe presentarsi a partire dai primi giorni dell’anno, a causa dell’ingresso più deciso di correnti fredde e instabili dal Nord Europa.