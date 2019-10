Meteo: torna l’anticiclone caldo con punte fino a 32°C

editato in: da

Sembra che l’autunno, quest’anno, non voglia proprio arrivare. Nonostante abbiamo oltrepassato la metà di ottobre, le temperature continuano a superare le medie stagionali.

Addirittura, nei prossimi giorni la colonnina di mercurio tornerà a salire, riportando sull’Italia un meteo decisamente estivo.

Un nuovo anticiclone caldo africano sta salendo verso il Mediterraneo portando le temperature massime a sfiorare anche i 32°C.

La settimana in corso si conclude, dunque, con l’alta pressione, che caratterizzerà tutto il weekend e che sarà all’insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato.

L’anticiclone rimarrà esteso dalle latitudini mediterranee verso la penisola balcanica abbracciando anche l’Italia.

Sabato ci sarà il sole, anche se non saranno rare le foschie e i banchi di nebbia, specie al mattino, sulla Val Padana, sulle valli interne del Centro e sui litorali adriatici.

Le temperature guadagneranno qualche grado soprattutto al Sud, sui versanti adriatici del Centro e sulle Isole maggiori. Saranno generalmente miti, con massime fino a 20-22°C in pianura al Nord, 22-24°C al Centro e al Sud con punte anche superiori sulla Puglia e la Sicilia.

Nel corso del fine settimana avremo valori già intorno ai 25-26°C al Centro, come a Firenze, Roma, fino a 27-28°C su alcune zone del Sud e sulla Sicilia, addirittura fino a 32°C in Sardegna. Le medie saliranno anche in alcune aree settentrionali, come al Nord-Est, con punte di 23/24°C.

Rimarranno, invece, stazionarie o addirittura in lieve flessione al Nord-Ovest, dove inciderà un meteo decisamente perturbato.

Tuttavia, già da domenica tornerà il maltempo. L’Italia verrà a trovarsi sulla periferia occidentale dell’alta pressione, favorendo l’insorgenza di infiltrazioni umide di origine atlantica dirette verso il Nord-Ovest e le regioni dell’alto Tirreno, in intensificazione, con il passare delle ore, e responsabili di qualche isolato piovasco.