Meteo: temporali a ripetizione per tutta la settimana

Un vortice ciclonico proveniente dalla Francia manterrà il meteo sull’Italia piuttosto instabile. Questa nuova settimana, come la scorsa del resto, pare confermare la tendenza al brutto tempo, con un susseguirsi di correnti atlantiche responsabili della formazione di temporali a ripetizione.

Anche se di tanto in tanto le giornare si rischiareranno, non è detto che il bel tempo durerà a lungo. Si registreranno infatti piogge sparse a partire dalle Regioni di Nord-Est e su tutta l’area adriatica.

Gradualmente il maltempo si sposterà verso le Regioni di Nord-Ovest. I temporali colpiranno tutto l’arco alpino e prealpino, il Levante ligure e si spingeranno verso la dorsale appenninica, sconfinando verso le pianure adiacenti di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata e Campania.

Sarà più asciutto su molti tratti della Val Padana, sulle coste tirreniche e soprattutto sulle due isole maggiori, dove si potranno anche avere svariate ore di sole. Le temperature invece si manterranno stabili, con caldo quasi estivo nelle aree più soleggiate.

Verso la fine della settimana, l’alta pressione africana si sposterà verso l’Italia provocando un temporaneo miglioramento tra giovedì e sabato, che avrà come conseguenza condizioni di maggiore stabilità e temperature tipicamente estive, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Condizione diversa, invece, per il Nord dove si continueranno a registrare temporali, anche se i fenomeni tenderanno via via a rimanere confinati alle aree alpine e prealpine.

Questa fase di stabilità potrebbe però durare poco. Già da domenica 21 giugno – l’inizio dell’estate – l’ennesimo vortice di bassa pressione è destinato a riportare rovesci e temporali su tutto il Centro-Nord. L’estate, insomma, quest’anno si fa desiderare.