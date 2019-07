Meteo: tempo instabile ancora per un bel po’

editato in: da

Sull’Italia, tempo instabile ancora per un po’. Rispetto alla prima metà della settimana, caratterizzata dal passaggio di bombe d’acqua, grandinate di dimensioni apocalittiche e trombe d’aria lungo tutta la costa adriatica il meteo sarà più clemente.

Tuttavia, un nuovo impulso di correnti che scendono dal Nord Europa farà retrocedere l’anticiclone portando nuovi temporali anche nei prossimi giorni.

Il grosso del maltempo, spiega 3B Meteo, interesserà l’area dei Balcani. Tuttavia, l’aria più fresca in quota innescherà dei temporali anche sulla nostra Penisola soprattutto sabato. Le zone più colpite saranno quelle di Nord-Est e l’Emilia Romagna, specie quelle interne appenniniche dove si scateneranno alcuni rovesci anche di forte intensità, accompagnati da grandine e da forte vento. Anche le temperature saranno in calo al Nord-Est e sul medio Adriatico.

Brutto tempo anche al Sud, in particolare nel Molise, in Puglia e nelle aree interne appenniniche campane e lucane. Maggiore variabilità, invece, sulla costa tirrenica, ma non sono esclusi fenomeni anche qui. Sole tra Salento, Calabria e Sicilia.

Domenica, invece, ci sarà bel tempo al Centro-Nord, salvo locali variabilità sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale, mentre al Sud ci saranno ancora piovaschi o temporali in transito tra la Puglia salentina, la Lucania e la Calabria.

La settimana prossima si assisterà a un’inversione di tendenza, con il maltempo al Nord e bello al Sud. Qualche pioggia è attesa dunque tra lunedì e martedì sulle Alpi, nonché lungo buona parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti verso l’entroterra adriatico.

Da mercoledì però il tempo tornerà a peggiorare, specialmente sulle regioni settentrionali, con una rapida estensione di maltempo anche al Centro-Sud. Insomma, l’estate non accenna a decollare.

Almeno fino a metà luglio assisteremo a una forte instabilità su tutta l’Italia. Speriamo che per le vacanze estive il tempo si stabilizzi e ci regali una bella e soleggiata stagione.