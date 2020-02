Meteo: la tempesta Dennis si fa sentire anche in Italia

editato in: da

I primi giorni della settimana sono caratterizzati dall’alta pressione che favorisce condizioni di stabilità e prevalenza di bel tempo.

Tuttavia, la tempesta Dennis che sta colpendo il Nord Europa si sta abbassando di latitudine raggiungendo l’Italia centro-settentrionale, causando un aumento della nuvolosità e qualche fenomeno sulle regioni del Nord.

Per le prossime 48 ore sono attese nubi in intensificazione su tutto il Nord Italia con piogge e rovesci in Liguria e qualche fenomeno anche sulla Lombardia e sul Friuli. Tornerà anche un po’ di neve sulle Alpi centro-occidentali a partire dai 1800-1900 metri.

Al Sud, invece, il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti sulla e sulla Calabria, con clima mite e temperature che toccheranno anche i 18-19°C sulle regioni adriatiche.

Da metà settimana, però, una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico e dal Regno Unito colpirà dapprima l’arco alpino, portando qualche nevicata prevalentemente sulle zone di confine, ma salterà a piè pari tutto il settentrione d’Italia, passando direttamente alle regioni centrali. Qui sono previste piogge e spruzzate di neve sulle vette appenniniche con conseguente calo delle temperature.

La perturbazione fortunatamente si allontanerà verso il Mare Egeo entro il fine settimana e l’alta pressione tornerà a lambire la nostra Penisola, favorendo un miglioramento del tempo su tutta Italia.