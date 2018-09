Meteo: temperature a picco, fino a 10°C in meno

editato in: da

Le temperature hanno subìto un calo sensibile in diverse zone d’Italia.

Responsabile del freddo è una corrente proveniente dai Balcani che ha investito la nostra Penisola.

Le minime sono molto frizzanti, in particolare al Nord dove, sulle Alpi, si sono avute le prime gelate intorno ai mille metri.

A Livigno, per esempio, si sono già toccati i -6°C, a Tarvisio -1°C , a San Martino di Castrozza i -3°C, e gli zero gradi ad Asiago.

I valori precipiteranno di 10°C anche in Val Padana, in particolare tra Emilia Romagna e le regioni del Triveneto, fino a 5-6°C in Friuli Venezia Giulia e nella Val d’Adige.

Un sensibile raffreddamento è stato rilevato anche al Centro-Sud, anche se di inferiore intensità.

E non è finita. Nelle prossima 24, secondo le previsioni di 3B Meteo, le temperature scenderanno ulteriormente. Nella notte è attesa aria ancora più fredda.

Avremo così un ulteriore abbassamento delle temperature un po’ su tutta la Penisola, ma in particolare al Nord e sulle coste adriatiche.

Al Nord le massime non supereranno i 20-22°C, saranno comprese tra 23°C e 26°C sulla Liguria, sui versanti tirrenici, quelli ionici e sulle isole, con qualche punta superiore sulla Sicilia meridionale.

Le minime, invece, registreranno punte sotto i 7-8°C sulla Pianura Padana e ci saranno gelate a quote più basse, fino ai 900 metri sulle Alpi e sull’Appennino.

Verso fine settimana però assisteremmo a un rialzo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, dove andrà esaurendosi il flusso freddo dai Balcani grazie al rinforzo dell’alta pressione. Le massime allora saranno comprese tra i 24 e i 28°C al Nord, un po’ inferiori sulle regioni adriatiche e al Sud.

Un nuovo anticiclone porterà masse d’aria calda su gran parte dell’Italia, in particolare nelle regioni centro settentrionali. In meno di 48 ore si passerà così da temperature sotto la media a temperature nuovamente oltre la media. Portiamo pazienza…