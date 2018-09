Meteo: sta per tornare il caldo sull’Italia

editato in: da

Sta per tornare il caldo sull’Italia. È in atto una corrente anticiclonica sull’Europa centro-occidentale, che favorirà l’afflusso di aria mite un po’ ovunque.

Dobbiamo quindi attenderci un deciso aumento delle temperature e un clima gradevole, caratterizzato da escursioni termiche tra i valori notturni e quelli diurni.

Il termometro si riporterà su valori intorno ai 24-26°C nelle ore diurne, prevede 3B Meteo, ma avremo delle forti escursioni termiche, anche di 15-18°C, rispetto al mattino.

Per il weekend le temperature saranno in ulteriore rialzo da Nord a Sud della Penisola, con punte anche superiori in Toscana e il sole sarà protagonista. L’unica eccezione è rappresentata da qualche blando annuvolamento in transito al Sud, ma senza il rischio di precipitazioni.

Attenzione però a una nuova discesa fredda al termine del weekend, associata a venti in rinforzo e a un calo delle temperature.