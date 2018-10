Meteo: un venerdì con temperature in crescita

editato in: da

Anche oggi, venerdì, il tempo rimarrà in generale soleggiato in gran parte d’Italia e rispetto a ieri ci sarà qualche pioggia in più solo all’estremo Sud. Lo conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, secondo il quale nelle prossime ore troveremo un po’ di nuvole al Sud, comunque alternate a sprazzi di tempo e con isolati acquazzoni solo su Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese il cielo rimarrà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature oggi saliranno in gran parte d’Italia: le massime si spingeranno in generale al di sopra della norma, per lo più comprese tra 23 e 27 gradi e con punte anche di 28-29 gradi.

Nel fine settimana resisterà il bel tempo, anche se a tratti non mancheranno un po’ di nuvole, soprattutto al Nord, versante adriatico della Penisola ed estremo Sud, ma le piogge saranno comunque poche, con appena qualche breve acquazzone su Puglia, Calabria e Sicilia. Le temperature invece torneranno a calare e a scendere al di sotto delle medie stagionali perché l’Italia verrà nuovamente raggiunta da delle correnti fresche che daranno al tempo un sapore più autunnale.