Meteo: piogge e vento insistono al Centrosud

editato in: da

Sull’Italia insiste il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica e anche oggi le piogge bagneranno diverse regioni, specie al Sud. Secondo le previsioni del col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in gran parte del Centronord splenderà il sole, appena disturbato da un po’ di nuvolosità innocua in Abruzzo, Molise e Lazio. Al Sud invece la giornata sarà molto nuvolosa, e caratterizzata da improvvisi acquazzoni e temporali che bagneranno tutte le regioni meridionali. Le piogge, al Sud, saranno anche accompagnate da venti ancora piuttosto intensi, e pure le temperature scenderanno ulteriormente, mentre in gran parte del Centronord un parziale rialzo termico renderà la giornata odierna meno fresca di quella di ieri.

La situazione meteo non cambierà di molto domani, giovedì, quando nuvole e piogge sparse insisteranno al Sud, mentre nelle regioni settentrionali e centrali il sole si ritaglierà ampi spazi e in generale si potrà fare a meno dell’ombrello.