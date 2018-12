Meteo: mercoledì di tregua prima di una nuova perturbazione

editato in: da

L’alta pressione torna a spingersi temporaneamente sul nostro Paese dove quindi la situazione meteo odierna sarà caratterizzata dalla stabilità. In particolare, come spiega il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore in gran parte d’Italia splenderà il sole, appena disturbato da un po’ di nuvolosità innocua che si farà vedere soprattutto all’estremo Nordest. Qualche fastidio in più arriverà dalle nebbie che in queste prime ore del giorno limiteranno la visibilità in diverse zone della Valpadana e nelle valli del Centro. Le temperature, pur rimanendo in generale al di sopra della norma, caleranno quasi dappertutto. Insomma, una giornata nel complesso soleggiata e mite, che però già domani, giovedì, lascerà il posto al ritorno della pioggia. Una nuova perturbazione infatti si sta già avvicinando all’Italia e nella giornata di domani attraverserà velocemente la Penisola, portando prima la pioggia al Centronord e poi, alla fine del giorno, anche su alcune zone del Sud. Le temperature, soprattutto a causa di nuvole e piogge, caleranno ulteriormente, e in gran parte d’Italia torneranno su valori tipici di questo periodo.