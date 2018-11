Meteo: giovedì con molte nuvole e molte piogge

editato in: da

La perturbazione che già ieri ha fatto sentire i suoi primi effetti sul versante occidentale della Penisola oggi investirà con decisione l’Italia portando la pioggia da nord a sud praticamente in tutte le nostre regioni. Sarà quindi un giovedì piovoso, in cui non mancheranno le nevicate sulle Alpi, ma solo a quote elevate. Altro ingrediente garantito dal passaggio della perturbazione sarà il vento: come confermano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, intensi venti di Scirocco spazzeranno infatti gran parte del Paese, anche se, fortunatamente, le raffiche non toccheranno i picchi eccezionalmente violenti di lunedì. Ciò che mancherà davvero sarà il freddo, perché nonostante il forte maltempo le temperature rimarranno vicine alle medie stagionali. Il maltempo, in molte zone, non insisterà per tutta la giornata e in particolare già fra tarda mattina e pomeriggio le prime schiarite interesseranno il Nordovest e poi verso sera le piogge cominceranno a esaurirsi anche in gran parte del Centrosud.

Tuttavia domani in molte zone d’Italia tornerà ancora utile l’ombrello: ci attende infatti un venerdì ancora piovoso al Nordest, regioni centrali e Isole, mentre andrà meglio nelle altre regioni, dove il sole si ritaglierà un po’ di spazio.