Meteo: lunedì di forte maltempo, con rischio nubifragi

editato in: da

La settimana inizierà con forte maltempo, a causa di un vortice di bassa pressione molto attivo che, posizionato sul Mediterraneo Occidentale, spingerà sull’Italia nuvole cariche di pioggia. Secondo le previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it nelle prossime ore quindi il cielo si presenterà molto nuvoloso in gran parte del Paese, con piogge che bagneranno quasi tutte le nostre regioni, più intense e insistenti al Nord e nel medio versante tirrenico. C’è anche il rischio concreto che localmente si verifichino veri e propri nubifragi, specie lungo la fascia alpina, Liguria, Friuli, Toscana e Lazio. Sulle Alpi cadrà, e abbondante, anche la neve, ma in generale solo a quote elevate, perché le temperature rimarranno relativamente miti: nuvole e piogge infatti saranno accompagnate da tiepidi venti meridionali, che quindi manterranno le temperature relativamente alte.

La situazione comincerà a migliorare nella giornata di domani, martedì, quando le piogge saranno meno intense e meno diffuse, concentrate più che altro su Alpi Orientali, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il miglioramento del tempo però sarà accompagnato dall’arrivo di correnti più fresche che faranno calare le temperature.