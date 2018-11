Meteo: fine settimana piovoso al Nordovest e all’estremo Sud

editato in: da

Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia e in questa ultima parte della settimana influenzerà il tempo sul settore occidentale del Paese. In particolare secondo le previsioni del meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore il tempo rimarrà grigio e piovoso su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia Occidentale, con piogge però per lo più a carattere debole e intermittente. Con il passare delle ore anche in Sardegna la situazione meteo andrà incontro a un sensibile peggioramento e, specie in serata, sono probabili delle piogge localmente intense, anche a carattere temporalesco. Nel resto d’Italia invece le piogge saranno poche e le nuvole spartiranno il cielo con sprazzi di tempo soleggiato.

Nel fine settimana il maltempo insisterà soprattutto al Nordovest e sulle estreme regioni meridionali, con rovesci e temporali che domani in Sicilia potrebbero essere anche intensi. In Sardegna nuvole minacciose e improvvisi acquazzoni insisteranno più che altro domani, mentre domenica il tempo sarà nel complesso discreto. Nel resto del Paese sarà un fine settimana tra sole e nuvole, con pochi piovaschi. Tutte giornate in cui, in ogni caso, mancherà ancora il freddo, perché le temperature quasi dappertutto rimarranno al di sopra delle medie stagionali. Quando arriverà allora il freddo? Dovremo attendere ancora un po’, perché neanche la prossima settimana le temperature scenderanno, e al contrario ci regaleranno addirittura un po’ di caldo fuori stagione.