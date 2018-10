Meteo: tregua di breve durata, ecco una nuova perturbazione

editato in: da

La tregua del maltempo ha già le ore contate, perché una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia e tra la fine di oggi e la giornata di domani causerà un deciso peggioramento del tempo. In particolare, come conferma il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore pioverà soprattutto su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Toscana, ma nella seconda parte del giorno le piogge si estenderanno gradualmente anche a Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sulle zone alpine tornerà a scendere la neve, sebbene solo a quote elevate. Non si può escludere il rischio che le piogge siano anche di forte intensità, specie in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, anche se in realtà i fastidi maggiori questa perturbazione li causerà nella giornata di domani. Ci attende infatti un giovedì molto nuvoloso, in cui pioverà su gran parte delle nostre regioni, con acquazzoni e temporali che saranno anche intensi soprattutto al Nordest, Toscana, Lazio e Campania.