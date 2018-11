Meteo: fine della settimana con brusco cambiamento del tempo

editato in: da

Nuovo cambiamento del tempo all’orizzonte, con l’alta pressione che si allontanerà dalla nostra Penisola, lasciandola esposta all’arrivo di fredde correnti orientali. Secondo il meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, già oggi i venti freddi in arrivo dai Balcani porteranno un primo generale calo delle temperature, accompagnato da un aumento della nuvolosità che al Sud non mancherà di favorire la formazione di qualche temporale, specie in Puglia, Calabria e Sicilia. Tra sabato e domenica è attesa un’ulteriore graduale diminuzione delle temperature, che in molte località scenderanno anche al di sotto delle medie stagionali, con la sensazione di freddo che tra l’altro verrà accentuata dall’azione di venti decisamente freddi. Sarà anche un weekend in generale nuvoloso, bagnato da qualche pioggia e con la possibilità di alcune nevicate a quote relativamente basse. In particolare domani, sabato, sono attese delle piogge soprattutto in Piemonte, regioni centrali adriatiche, Calabria e Isole, con neve sulle Alpi Occidentali oltre i 1000 metri e sull’Appennino Centrale al di sopra di 1300-1500 metri. Domenica, mentre al Nord tornerà il sole, qualche pioggia insisterà su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.