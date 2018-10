Meteo: ancora qualche pioggia all’estremo Sud, peggiora anche al Centronord

editato in: da

La nuova settimana inizierà con le nuvole che andranno a nascondere il cielo anche in molte zone del Centronord, ma in compenso si attenuerà il maltempo al Sud e Isole. Secondo le previsioni dei meteorologi di www.meteogiuliacci.it, la giornata odierna sarà infatti caratterizzata dall’alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese, con qualche pioggia che nelle prossime ore bagnerà anche il Centronord, e in particolare Piemonte, Emilia, Abruzzo e Molise. In compenso, rispetto agli ultimi giorni, al Sud e Isole le piogge si faranno meno numerose e meno intense: qualche acquazzone o temporale infatti insisterà solo su Basilicata, Calabria e versante ionico della Sicilia. Poche variazioni invece sul fronte delle temperature, che quasi dappertutto faranno registrare valori leggermente oltre la norma.

Domani, martedì, sarà un’altra giornata tra sole e nuvole, in generale con poche piogge per lo più concentrate su Emilia, Appennino campano, Basilicata e Calabria; sempre piuttosto miti le temperature, nel complesso di poco al di sopra delle medie stagionali.