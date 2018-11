Meteo: Mercoledì 28 con ultime piogge al Sud

editato in: da

L’alta pressione sta timidamente tornando ad allungarsi verso la nostra penisola e in questo modo sta favorendo un parziale miglioramento del tempo che interessa soprattutto le regioni del Centronord. Come conferma il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti le piogge rimarranno per lo più concentrate sulle regioni meridionali, con qualche nevicata sull’Appennino Calabro-Lucano, ma solo a quote piuttosto elevate. Un po’ di nuvolosità interesserà anche il medio versante adriatico, dove però in generale si potrà fare a meno dell’ombrello, mentre nel resto d’Italia la giornata sarà piena di sole. Nonostante il graduale miglioramento del tempo le temperature invece caleranno leggermente, perché sulla nostra Penisola giungeranno venti relativamente più freddi. Il miglioramento delle condizioni meteo si compirà per intero nella giornata di domani, quando le nuvole che ancora insisteranno al Sud risulteranno innocue, mentre nel resto d’Italia il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Un nuovo peggioramento è invece atteso per la giornata di venerdì, a cominciare dalle regioni del Nordovest, perché all’Italia si avvicinerà un’altra perturbazione.