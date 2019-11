Meteo: maltempo in tutta Italia e neve nel weekend

editato in: da

Una nuova perturbazione sta per colpire l’Italia. Il peggio è atteso a partire da domani.

Le regioni più colpite saranno dapprima quelle del Centro-Nord, ma già a metà settimana il maltempo avrà raggiunto il Sud.

Le zone tirreniche e il Nord-Est saranno il bersaglio di fenomeni che potranno essere anche di forte intensità, mentre il Nord-Ovest, in particolare il Piemonte e la Liguria, e le regioni adriatiche resteranno più protetti. Instabilità, invece, in Campania, con piogge e rovesci, e anche in Calabria.

Il maltempo durerà tutta la settimana, bcompreso. Infatti, se almeno inizialmente il Nord sarà più protetto, da metà settimana arriverà un nuovo fronte perturbato che sarà responsabile ancora di piogge in tutto il settentrione che, nei giorni, successivi, si estenderà anche a tutto il meridione.

Anche le temperature registreranno un lieve calo al Nord e sulle regioni tirreniche.

Temporali e temperature autunnali nel fine settimana, mentre sulle Alpi e su parte dell’Appennino centro-settentrionale è attesa la neve.