Meteo: maltempo al Centro-Nord per tutto il weekend

editato in: da

L’estate sembra proprio essere giunta al termine. Maltempo, piogge e calo termico degli ultimi giorni non fanno ben sperare. E le previsioni dei prossimi giorni non sono delle migliori.

Per il weekend che sta arrivando, scrive 3B Meteo, sono attese perturbazioni, soprattutto al Centro-Nord. E da domenica il tempo peggiorerà ulteriormente.

Infatti, è arrivata sull’Italia una corrente fredda di provenienza francese che ha portato una forte instabilità a tutte le regioni settentrionali.

La corrente continuerà a fare abbassare le temperature. In particolare per domenica è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione responsabile di piogge e temporali anche forti sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, con temperature in ulteriore abbassamento.

Il transito della perturbazione fanno scendere i termometri a valori sotto media su gran parte del Centro-Nord. La colonnina di mercurio non andrà oltre i 20-23°C sulla Pianura Padana e non oltre 24-7°C al Centro.

Sabato sarà brutto tempo su tutto l’arco alpino e fin già in Liguria, compresi Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia con piogge e alcuni temporali. Man mano il maltempo scenderà verso il Centro Italia, dove pioverà nelle zone interne delle Marche e dell’Abruzzo per poi toccare anche le coste adriatiche. Il Sud, in vece, sarà più fortunato. Sono previste ampie schiarite in Sicilia e un po’ ovunque. In media le temperature qui toccheranno punte ancora di 30°C e dove l’estate non è ancora finita.

Domenica sarà anche peggio. Tanta pioggia, anche di forte intensità su Liguria, Emilia, Lombardia e Triveneto, con solo qualche schiarita verso le regioni di Nord-Ovest. Massime non oltre i 19/23°C. Al Centro sarà più variabile: qualche temporale è atteso in Toscana e nelle Marche, meglio nelle zone tirreniche. Peggiora anche al Sud, con qualche pioggia che si farà vedere soprattutto in Campania e dove inizieranno a diminuire anche le temperature.