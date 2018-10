Lo dice Giuliacci: anche oggi, 13 febbraio, freddo e neve

editato in: da

La perturbazione in movimento sulla nostra Penisola oggi di sposterà sulle regioni meridionali dove quindi si concentrerà con maggior intensità il maltempo. Come ci spiega il meteorologo Andrea Raggini, di www.meteogiuliacci.it, questo martedì sarà molto nuvoloso in gran parte del Centrosud, con piogge che bagneranno soprattutto Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, accompagnate da nevicate che imbiancheranno le zone appenniniche, spingendosi anche a quote molto basse nell’entroterra marchigiano.

Al Nord invece la situazione sarà decisamente più tranquilla e in generale si potrà fare a meno dell’ombrello, a eccezione dell’Emilia e della Romagna dove in mattinata sarà ancora possibile qualche debole nevicata fino a quote di pianura. In ogni caso, la giornata odierna sarà ovunque fredda, caratterizzata da temperature al di sotto delle medie stagionali in tutto il Paese.

Domani le piogge, a tratti intense, insisteranno su molte regioni del Centrosud, con nevicate fino a quote collinari sulle zone appenniniche, mentre in gran parte del Centronord splenderà il sole, sempre però con temperature piuttosto basse. Nella seconda parte della settimana invece ci attende un deciso cambiamento della situazione meteo: da giovedì infatti l’alta pressione tornerà a occupare l’Italia e almeno fino a domenica terrà lontane le piogge e le nevicate, favorendo anche un sensibile rialzo delle temperature. Insomma, il fine settimana si annuncia asciutto e mite ma, come spesso capita con la presenza dell’alta pressione, anche caratterizzato da numerose nebbie mattutine e smog in crescita in molte città.