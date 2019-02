Meteo: Italia è nella morsa dell’anticiclone tropicale anomalo

editato in: da

L’Italia è nella morsa di un anticiclone di tipo tropicale che sta causando temperature elevate fuori stagione.

Il merito – o la colpa, a seconda dei punti di vista – è dall’alta pressione.

La rimonta dell’anticiclone determinerà una fase stabile e soleggiata su gran parte delle nostre regioni, in special modo al Centro-Nord.

La situazione di alta pressione sarà ancora presente per tutto il weekend, fino all’inizio della prossima settimana, con tempo ancora stabile e soleggiato. Si intensificheranno un po’ le nebbie lungo le zone pianeggianti settentrionali.

Le temperature dei prossimi giorni, già alquanto anomale, per il periodo, aumenteranno ulteriormente e potrebbero sfiorare addirittura i 20-22°C. Le medie saranno intorno ai 15-16°C al Centro e un po’ più basse al Nord.

Il Sud Italia, invece, sta risentendo di una circolazione di bassa pressione alimentata da aria più fredda in arrivo dai Balcani. Tanto che è scesa un po’ di neve fino a quote molto basse in Puglia, Calabria e Sicilia. Entro la fine della settimana, comunque, secondo gli esperti di 3B Meteo, il clima cercherà di addolcirsi anche su questa parte d’Italia.

Dalla metà della settimana prossima, tuttavia, il tempo potrebbe di nuovo peggiorare, anche al Nord.