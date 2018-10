Meteo: un giovedì di forte maltempo, poi graduale miglioramento

editato in: da

La nuova perturbazione giunta sull’Italia oggi (giovedì) porterà la pioggia da nord a sud in gran parte d’Italia, Ma mentre in alcune regioni si tratterà di piogge per lo più deboli o moderate, in altre è forte il rischio di fenomeni intensi se non addirittura di veri e propri nubifragi.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it le regioni in cui è maggiore il pericolo di piogge particolarmente intense sono la Sardegna, il Lazio e, ancora una volta, la Campania. Quindi è nuovamente a rischio, purtroppo, anche l’area di Positano, già duramente colpita negli ultimi giorni.

Le temperature invece nonostante il nuovo peggioramento non subiranno grandi variazioni e rimarranno vicine a quelle tipiche di questo periodo: ciò significa che anche la neve che imbiancherà nuovamente Alpi e Appennino Centro-Settentrionale difficilmente si spingerà al di sotto dei 1000 metri.

Domani, venerdì, la perturbazione scivolerà verso sud e anche le piogge si concentreranno prevalentemente sulle regioni meridionali, mentre in diverse zone del Centronord tra le nubi tornerà a far capolino un pallido sole autunnale.

Anche il fine settimana inizierà, nella giornata di sabato, con tempo tutto sommato discreto, tra sole e nuvole e con poche piogge confinate sulle estreme regioni meridionali, ma già domenica la situazione andrà incontro a un nuovo graduale peggioramento per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione che poi lunedì riporterà la pioggia su molte regioni del Paese e un brusco abbassamento delle temperature al Centronord.